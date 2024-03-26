На дне Байкала бурлят грязевые вулканы — их открыли благодаря подводным дронам

Учёные Института земной коры и Лимнологического института СО РАН нашли новые грязевые вулканы на дне Байкала, сообщило в понедельник издание Сибирского отделения РАН "Наука Сибири".
Исследователи сами удивились своему открытию, призналась научный сотрудник ИЗК доктор геолого-минералогических наук Оксана Лунина.
"Это удивительно, что мы нашли грязевые вулканы на незначительной глубине — 130 метров, — ведь у берега не должно быть сильно большой мощности осадочных отложений. Уже хорошо изученные грязевые вулканы формируются намного глубже, там, где высокие давления и температуры", — пояснила она.
Один очаг грязевого вулканизма расположен между мысами Малая и Большая Косы — он, похоже, давно потух. Второй — в Горячинской бухте — покрыт разорванным повсюду слоем глины, что свидетельствует о сравнительно недавнем извержении.
Учёная рассказала, что грязевой вулкан — это углубление или возвышение на поверхности (сальза), из которого периодически выходят грязевые массы и газы. Обычно такие объекты возникают вокруг разломов, для них необходима тектоническая активность вплоть до микроземлетрясений, а также высокая температура и давление внутри пород.
Открытие было сделано благодаря телеуправляемому необитаемому подводному аппарату. Таким роботом-дроном для исследования пучин обзавёлся Лимнологический институт, и его сотрудники пригласили Лунину в экспедицию.
"Они обратились ко мне за помощью в исследовании. Я предложила посмотреть несколько мест под водой напротив Северобайкальского разлома. Там мы и обнаружили грязевые вулканы, хотя ожидали увидеть лишь трещины", — поделилась специалист.
"Грязевые вулканы нужно изучать. Они маркируют трещины, которые идут параллельно Северобайкальскому разлому. Это свидетельство того, что разлом — активный, что он живёт", — заключила она.
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