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Вы можете верить в призраков именно поэтому: профессор назвал объективные причины этого явления

Профессор Ричард Уайзман назвал психологические особенности причиной веры многих людей в призраков

2:13
Наука

Исследования, проведённые в различных странах, включая США и Великобританию, показывают, что значительная часть населения склонна верить в паранормальные явления, такие как призраки.

Профессор Ричард Уайзман назвал психологические особенности причиной веры многих людей в призраков
Фото: flickr.com by fredrik Andreasson from Sweden is licensed under Commons, the free media repository

Например, опрос YouGov 2019 года выявил, что 45% американцев относятся к числу таких верующих. Аналогичные результаты получены и в других странах, как показал опрос, проведённый в 2016 году в Великобритании: там выяснилось, что жители скорее верят в существование духов, чем в божественное существо.

Профессор Ричард Уайзман из Университета Хартфордшира предлагает две основные причины этого феномена.

Во-первых, личный опыт играет ключевую роль. Многие люди сообщают о встречах с паранормальным, особенно после потери близкого человека. Кроме того, средства массовой информации, такие как книги, фильмы и телепередачи, активно формируют восприятие паранормальных явлений, сообщает Ferra.

Во-вторых, психологические особенности личности играют свою роль. Люди с творческим мышлением и открытым умом часто стремятся к представлению о мире, где нет страданий, а умершие близкие остаются рядом. Они также часто ищут закономерности и смыслы в окружающем мире, что может приводить к интерпретации непонятных событий как паранормальных.

Исследования, проведённые в Университете Британской Колумбии в 2013 году, выявили, что те, кто склонен приписывать человеческие черты нечеловеческим объектам (антропоморфизация), чаще верят в призраков. Эти люди обладают определённой психологической структурой, которая характеризуется открытостью, креативностью и способностью эмпатии, что позволяет им легко вживаться в различные ситуации.

Важную роль также играет внушение. В рамках экспериментов было показано, что люди, которым сообщили о присутствии призраков в определённом месте, могли начать испытывать соответствующие ощущения. Это связано с нашей способностью принимать идеи, которые кажутся нереальными, и использовать их для создания чего-то нового и удивительного, такого как осуществление космических полётов или разработка вакцин.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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