Люди совершают самоубийства не из-за "проблем с головой": ученые назвали неожиданную причину этого явления

JAMA Psychiatry: ученые назвали физические недуги основной причиной самоубийств

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное совместно учеными Weill Cornell Medicine, Колумбийского университета и Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, обнаружило, что проблемы физического здоровья играют значительную роль в случаях самоубийств.

Фото: openverse.org by Rennett Stowe is licensed under CC BY 2.0

Путем анализа данных о более чем 300 000 случаях самоубийств в США за период с 2003 по 2020 год было выявлено, что группа людей, сталкивающихся с физическими недугами, является наиболее многочисленной и быстрорастущей среди всех подгрупп погибших от самоубийств за последние два десятилетия, сообщает JAMA Psychiatry.

В рамках исследования были выделены пять различных моделей факторов риска, среди которых особенно выделяются физические проблемы. Интересным выводом является то, что почти треть всех случаев самоубийств произошла у людей, у которых не было документированных психических расстройств, но имевших физические заболевания.

Результаты исследования подчеркивают важность выявления людей в группе риска и принятия мер для предотвращения самоубийств до их попыток.