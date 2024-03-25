Люди совершают самоубийства не из-за "проблем с головой": ученые назвали неожиданную причину этого явления

Исследование, проведенное совместно учеными Weill Cornell Medicine, Колумбийского университета и Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли, обнаружило, что проблемы физического здоровья играют значительную роль в случаях самоубийств.
Путем анализа данных о более чем 300 000 случаях самоубийств в США за период с 2003 по 2020 год было выявлено, что группа людей, сталкивающихся с физическими недугами, является наиболее многочисленной и быстрорастущей среди всех подгрупп погибших от самоубийств за последние два десятилетия, сообщает JAMA Psychiatry.
В рамках исследования были выделены пять различных моделей факторов риска, среди которых особенно выделяются физические проблемы. Интересным выводом является то, что почти треть всех случаев самоубийств произошла у людей, у которых не было документированных психических расстройств, но имевших физические заболевания.
Результаты исследования подчеркивают важность выявления людей в группе риска и принятия мер для предотвращения самоубийств до их попыток.
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