Риск рецидива рака кишечника снизится на треть: ученые назвали количество чашек кофе в день для сохранения здоровья

IJC: употребление четырех чашек кофе в день снижает риск рецидива рака кишечника

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное голландскими и британскими учеными, демонстрирует важную связь между потреблением кофе и прогнозом рака кишечника.

Фото: commons.wikimedia.org by Larisa Koshkina is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Установлено, что у людей, страдающих от данного заболевания, употребление от двух до четырех чашек кофе в день значительно снижает вероятность рецидива.

Анализ данных 1719 пациентов с колоректальным раком стадий I-III в Нидерландах показал, что употребление более 4 чашек кофе в день сопровождается снижением риска рецидива на 32% по сравнению с теми, кто пьет менее 2 чашек кофе. Более того, обнаружено, что наименьший риск смерти от всех причин наблюдается при потреблении 4 чашек кофе в день, сообщает International Journal of Cancer (IJC).

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые отмечают необходимость дополнительных исследований для полного понимания механизмов, через которые кофе может влиять на прогноз рака кишечника. Подчеркивается, что эти новые данные представляют собой важный шаг в понимании роли кофе в здоровье людей с этим типом рака и могут послужить стимулом для дальнейших научных исследований в этой области, включая изучение возможных механизмов действия кофе на клетки рака кишечника и его влияния на развитие определенных патологических процессов.