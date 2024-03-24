Больше морщин и выше риск болезни Альцгеймера: ученые назвали фактор, влияющий на "старческие особенности" организма

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Trends in Genetics: возрастные особенности связаны с длиной "генов старения"

1:29
Наука

Исследование, проведенное учеными из Max Planck Institute for Psycholinguistics в Нидерландах, выявило, что связь между процессом старения и генетическими особенностями определяется не столько наличием конкретных "генов старения", сколько их длиной.

Trends in Genetics: возрастные особенности связаны с длиной "генов старения"
Фото: Wikipedia by sylviebliss is licensed under Creative Commons Zero

Статья указывает на феномен, названный GLTD (зависимое от длины гена снижение транскрипции). Этот феномен характеризуется тем, что чем длиннее ген, тем ниже уровень его экспрессии в различных типах клеток и при различных заболеваниях, сообщает Trends in Genetics.

Ученые предполагают, что GLTD может играть важную роль в процессе старения, возможно, за счет ограничений в транскрипционном аппарате организма. Открытие этого феномена может помочь лучше понять ключевые процессы старения, такие как повреждение ДНК, и выявить новые цели для модификации заболеваний.

Особый интерес вызывает обнаруженная связь между GLTD и болезнью Альцгеймера. Ученые отмечают, что при этом заболевании GLTD проявляется особенно ярко в длинных синаптических генах, которые находятся в хромосомных хрупких участках (CFS), делая их особенно уязвимыми к повреждениям ДНК.

Это новое понимание феномена GLTD может сыграть важную роль в разработке стратегий борьбы со старением и связанными с ним заболеваниями. Открываются новые пути для разработки лечения и профилактики, основанные на молекулярных механизмах старения и их воздействии на гены.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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