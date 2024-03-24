Больше морщин и выше риск болезни Альцгеймера: ученые назвали фактор, влияющий на "старческие особенности" организма

Trends in Genetics: возрастные особенности связаны с длиной "генов старения"

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Max Planck Institute for Psycholinguistics в Нидерландах, выявило, что связь между процессом старения и генетическими особенностями определяется не столько наличием конкретных "генов старения", сколько их длиной.

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Статья указывает на феномен, названный GLTD (зависимое от длины гена снижение транскрипции). Этот феномен характеризуется тем, что чем длиннее ген, тем ниже уровень его экспрессии в различных типах клеток и при различных заболеваниях, сообщает Trends in Genetics.

Ученые предполагают, что GLTD может играть важную роль в процессе старения, возможно, за счет ограничений в транскрипционном аппарате организма. Открытие этого феномена может помочь лучше понять ключевые процессы старения, такие как повреждение ДНК, и выявить новые цели для модификации заболеваний.

Особый интерес вызывает обнаруженная связь между GLTD и болезнью Альцгеймера. Ученые отмечают, что при этом заболевании GLTD проявляется особенно ярко в длинных синаптических генах, которые находятся в хромосомных хрупких участках (CFS), делая их особенно уязвимыми к повреждениям ДНК.

Это новое понимание феномена GLTD может сыграть важную роль в разработке стратегий борьбы со старением и связанными с ним заболеваниями. Открываются новые пути для разработки лечения и профилактики, основанные на молекулярных механизмах старения и их воздействии на гены.