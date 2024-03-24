Оазисы для динозавров в России: археологи обнаружили свидетельства древней реки, которая раскрывает историю Западной Сибири

Geological Society: ученые обнаружили свидетельства жизни динозавров в Сибири

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование илекской свиты, проведенное палеонтологами Томского государственного университета (ТГУ), раскрывает древнюю историю Западной Сибири, уходящую более чем на 120 миллионов лет назад.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эта работа помогла реконструировать далекое прошлое, особенно эволюцию древней реки, которая играла ключевую роль в формировании оазисов с динозаврами.

Установлено, что илекская свита неоднородна по времени накопления, с восточными отложениями, вероятно, являющимися более древними, чем западные. Эта свита формировалась под влиянием древней реки, протекавшей через горы и впадавшей в Западно-Сибирское море, с ее эволюцией, от ветвящегося русла к меандрирующему, отраженной в природных образованиях, таких как Шестаковский Яр, сообщает Geological Society.

Оазисы вдоль этой древней реки представляли собой богатые экосистемы, где были обнаружены остатки множества древних видов животных, включая динозавров и других позвоночных. Палеонтологи ТГУ обнаружили и описали новые виды, такие как динозавры пситтакозавр сибирский и зауропод сибиротитан, а также древних крокодилов и птиц.

Недостаточное изучение в прошлом вызвано ориентацией исследований на поиск полезных ископаемых в ХХ веке. Однако современные усилия, включая бурение 200-метровой скважины в Шестаково, позволяют получить более полное представление о климатических и ландшафтных условиях прошлого. Планируется создать стратотипический разрез илекской свиты, чтобы улучшить понимание этой формации для будущих исследований.