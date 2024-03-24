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Оазисы для динозавров в России: археологи обнаружили свидетельства древней реки, которая раскрывает историю Западной Сибири

Geological Society: ученые обнаружили свидетельства жизни динозавров в Сибири

1:38
Наука

Исследование илекской свиты, проведенное палеонтологами Томского государственного университета (ТГУ), раскрывает древнюю историю Западной Сибири, уходящую более чем на 120 миллионов лет назад.

Geological Society: ученые обнаружили свидетельства жизни динозавров в Сибири
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Эта работа помогла реконструировать далекое прошлое, особенно эволюцию древней реки, которая играла ключевую роль в формировании оазисов с динозаврами.

Установлено, что илекская свита неоднородна по времени накопления, с восточными отложениями, вероятно, являющимися более древними, чем западные. Эта свита формировалась под влиянием древней реки, протекавшей через горы и впадавшей в Западно-Сибирское море, с ее эволюцией, от ветвящегося русла к меандрирующему, отраженной в природных образованиях, таких как Шестаковский Яр, сообщает Geological Society.

Оазисы вдоль этой древней реки представляли собой богатые экосистемы, где были обнаружены остатки множества древних видов животных, включая динозавров и других позвоночных. Палеонтологи ТГУ обнаружили и описали новые виды, такие как динозавры пситтакозавр сибирский и зауропод сибиротитан, а также древних крокодилов и птиц.

Недостаточное изучение в прошлом вызвано ориентацией исследований на поиск полезных ископаемых в ХХ веке. Однако современные усилия, включая бурение 200-метровой скважины в Шестаково, позволяют получить более полное представление о климатических и ландшафтных условиях прошлого. Планируется создать стратотипический разрез илекской свиты, чтобы улучшить понимание этой формации для будущих исследований.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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