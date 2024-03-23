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Это угроза не только для экологии, но и для нашей истории: ученые впервые обнаружили частицы микропластика в археологических пробах

STE: ученые обнаружили частицы микропластика в археологических пробах

1:29
Наука

Исследование, проведенное британскими учеными из университетов Йорка и Халла, представляет собой первое обнаружение микропластика в археологических отложениях, дотируемых I-II веками нашей эры.

STE: ученые обнаружили частицы микропластика в археологических пробах
Фото: Openverse by Black Wed is licensed under CC BY-SA 4.0

Это важное открытие указывает на то, что даже области, которые ранее считались нетронутыми археологическими памятниками, оказались загрязненными пластиком.

Профессор Джон Шофилд, один из участников исследования, отмечает, что обнаружение пластика в этих отложениях имеет серьезные последствия для научных исследований. Он указывает на то, что пластик может изменить химический состав почвы и даже ускорить разложение органических материалов. Это может негативно сказаться на сохранности артефактов и других находок, делая их менее доступными для изучения и анализа, сообщает Science of the Total Environment (STE).

Исследование выявило наличие 16 различных типов микропластика как в современных, так и в архивных образцах отложений. Это указывает на долгосрочное присутствие пластика в окружающей среде и его способность накапливаться в исторических археологических слоях.

Генеральный директор научной ассоциации York Archeology Дэвид Дженнингс подчеркивает, что пластиковое загрязнение несет угрозу не только для экологии, но и для науки. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения методов защиты археологических находок от воздействия пластика и других синтетических материалов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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