Исследование, проведенное британскими учеными из университетов Йорка и Халла, представляет собой первое обнаружение микропластика в археологических отложениях, дотируемых I-II веками нашей эры.
Это важное открытие указывает на то, что даже области, которые ранее считались нетронутыми археологическими памятниками, оказались загрязненными пластиком.
Профессор Джон Шофилд, один из участников исследования, отмечает, что обнаружение пластика в этих отложениях имеет серьезные последствия для научных исследований. Он указывает на то, что пластик может изменить химический состав почвы и даже ускорить разложение органических материалов. Это может негативно сказаться на сохранности артефактов и других находок, делая их менее доступными для изучения и анализа, сообщает Science of the Total Environment (STE).
Исследование выявило наличие 16 различных типов микропластика как в современных, так и в архивных образцах отложений. Это указывает на долгосрочное присутствие пластика в окружающей среде и его способность накапливаться в исторических археологических слоях.
Генеральный директор научной ассоциации York Archeology Дэвид Дженнингс подчеркивает, что пластиковое загрязнение несет угрозу не только для экологии, но и для науки. Это подчеркивает необходимость разработки и внедрения методов защиты археологических находок от воздействия пластика и других синтетических материалов.
Директор группы "Пикник" пытается отыскать одного из участников музыкального коллектива после эвакуации из Крокус Сити Холла.