Музыкальное образование полезно для мозга: итальянские ученые перечисли плюсы этого хобби для здоровья человека

Brain Sciences: изучение музыки положительно сказывается на работе мозга

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Итальянские ученые из Университета Л'Акуила в своем исследовании рассмотрели влияние музыкального образования на когнитивные способности человека.

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Они провели эксперимент с 83 здоровыми молодыми людьми в возрасте 19-20 лет, измеряя их рабочую память и способности к нестандартному мышлению.

Результаты исследования показали, что существует положительная связь между музыкальным образованием и когнитивными функциями. Участники с более высокими показателями рабочей памяти, как правило, демонстрировали более высокие уровни креативности и находчивости, сообщает Brain Sciences.

Важным выводом является то, что рабочая память играет ключевую роль в нестандартном мышлении, поскольку она позволяет человеку эффективно удерживать и манипулировать информацией в уме. Это подтверждает значимость музыкального образования не только в контексте музыкальных навыков, но и в развитии когнитивных способностей, таких как креативность и умение мыслить нестандартно.