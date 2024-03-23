Причина появления этого скелета остается загадкой: археологии обнаружили останки рыси в одной из ям древнего поселения в Венгрии

IJO: археологи обнаружили скелет рыси в одной из ям древнего поселения в Венгрии

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе археологического исследования поселения Замарди-Кутвёльдьи-дюлё в Венгрии была обнаружена хозяйственная яма, содержащая пять скелетов — четыре принадлежали собакам, а пятый оказался скелетом взрослой рыси.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Причина наличия рыси в этой яме пока остается загадкой, возможно, это были останки животного, выброшенные туда после охоты, или это могло быть ритуальное захоронение.

Исследование также позволило выявить остатки поселения, датируемого эпохой Великого переселения народов. В этом поселении обнаружены 28 построек, 53 ямы, а также несколько колодцев и печей. Интересно отметить, что, несмотря на наличие большого количества костей млекопитающих, охота не имела существенного значения в хозяйственной деятельности местных жителей, сообщает International Journal of Osteoarchaeology (IJO).

Скелеты рыси представляют собой редкие находки на античных и средневековых европейских памятниках. Скорее всего, останки принадлежали взрослому самцу. На скелете не обнаружено следов снятия шкуры, что уменьшает вероятность его добычи ради меха. Однако, исследователи предполагают, что рысь могла быть поймана в ходе охоты или стать жертвой борьбы с другими хищниками, либо она могла быть убита в качестве спортивного трофея.

Исследователи отмечают, что любая интерпретация находки рыси остается спекулятивной, поскольку письменных свидетельств о том, как относились к этим животным в эпоху Великого переселения народов, нет.