Никто не придавал этой находке значение: ученые назвали обладателя черепа, возраст которого составляет 270 миллионов лет

ZJLS: ученые обнаружили череп неизвестного ранее вида протоамфибий

2:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В коллекции Национального музея естественной истории Смитсоновского университета ученые обнаружили окаменелый череп древнего предка амфибий, возраст которого составляет 270 миллионов лет. Команда исследователей описала окаменелость как новый вид протоамфибий.

Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

Путь этой удивительной находки начался много лет назад, когда палеонтолог Николас Хоттон обнаружил окаменелый череп в скальных обнажениях на севере центрального Техаса, известных как "Красные бочки". Скалы этого района датируются ранним пермским периодом, более 270 миллионов лет назад, и являются источником множества окаменелых останков древних рептилий, амфибий и парусоногих синапсид, предшественников современных млекопитающих.

Однако, окаменелости, собранные Хоттоном и его командой, были настолько обширны, что не все из них были детально изучены. Один из таких образцов — небольшой череп протоамфибии — привлек внимание палеонтолога Арджана Манна в 2021 году, когда он просматривал коллекцию техасских окаменелостей Хоттона.

Манн и Со объединились, чтобы идентифицировать окаменелость и выяснить, какому доисторическому существу она принадлежала. Они обнаружили, что череп обладал уникальными чертами, которые отличались от других известных тетрапод — предков амфибий и других четвероногих позвоночных. Эти особенности включали в себя короткую область черепа за глазами и вытянутую морду, что, вероятно, помогало животному ловить крошечных насекомых, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS)

Итак, исследователи пришли к выводу, что окаменелость принадлежит группе примитивных земноводных, известных как темноспондилы. Но из-за уникальности черепа они решили, что это представитель совершенно нового рода, который был назван Kermitops. Это имя составлено из слова "Кермит" и греческого суффикса "-опс", означающего "лицо".

Открытие Kermitops не только помогает заполнить пробелы в наших знаниях об эволюции амфибий, но и подчеркивает важность дальнейших исследований коллекций окаменелостей для понимания эволюционных процессов.