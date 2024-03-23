Никто не придавал этой находке значение: ученые назвали обладателя черепа, возраст которого составляет 270 миллионов лет

В коллекции Национального музея естественной истории Смитсоновского университета ученые обнаружили окаменелый череп древнего предка амфибий, возраст которого составляет 270 миллионов лет. Команда исследователей описала окаменелость как новый вид протоамфибий.
Путь этой удивительной находки начался много лет назад, когда палеонтолог Николас Хоттон обнаружил окаменелый череп в скальных обнажениях на севере центрального Техаса, известных как "Красные бочки". Скалы этого района датируются ранним пермским периодом, более 270 миллионов лет назад, и являются источником множества окаменелых останков древних рептилий, амфибий и парусоногих синапсид, предшественников современных млекопитающих.
Однако, окаменелости, собранные Хоттоном и его командой, были настолько обширны, что не все из них были детально изучены. Один из таких образцов — небольшой череп протоамфибии — привлек внимание палеонтолога Арджана Манна в 2021 году, когда он просматривал коллекцию техасских окаменелостей Хоттона.
Манн и Со объединились, чтобы идентифицировать окаменелость и выяснить, какому доисторическому существу она принадлежала. Они обнаружили, что череп обладал уникальными чертами, которые отличались от других известных тетрапод — предков амфибий и других четвероногих позвоночных. Эти особенности включали в себя короткую область черепа за глазами и вытянутую морду, что, вероятно, помогало животному ловить крошечных насекомых, сообщает Zoological Journal of the Linnean Society (ZJLS)
Итак, исследователи пришли к выводу, что окаменелость принадлежит группе примитивных земноводных, известных как темноспондилы. Но из-за уникальности черепа они решили, что это представитель совершенно нового рода, который был назван Kermitops. Это имя составлено из слова "Кермит" и греческого суффикса "-опс", означающего "лицо".
Открытие Kermitops не только помогает заполнить пробелы в наших знаниях об эволюции амфибий, но и подчеркивает важность дальнейших исследований коллекций окаменелостей для понимания эволюционных процессов.
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