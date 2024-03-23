Этот прибор поможет определить болезнь по выдыхаемому воздуху: российские ученые обнаружили эффективность "электронного носа"

Ученые ИФХЭ РАН обнаружили эффективность "электронного носа" в определении болезней по выдыхаемому воздуху

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Лаборатория сорбционных процессов ИФХЭ РАН провела серию успешных экспериментов, целью которых было изучение металлоорганической каркасной структуры в контексте улавливания кислородсодержащих биомаркеров, таких как ацетон и летучие жирные кислоты.

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Главной задачей исследования было определение эффективности металлоорганической каркасной структуры в качестве "электронного носа", то есть сенсора для обнаружения различных биомаркеров заболеваний в воздухе, выдыхаемом человеком. Для этого ученые применили метод молекулярной динамики, который позволил оценить работу структуры в реальных условиях.

Результаты экспериментов показали, что металлоорганическая каркасная структура успешно улавливает кислородсодержащие биомаркеры, такие как ацетон и летучие жирные кислоты, а также метанол и этанол. Однако было отмечено, что этот метод неэффективен для обнаружения некоторых соединений, например, уксусного альдегида или неопентана, сообщает Planet Today.

Выдыхаемый человеком воздух содержит огромное количество различных продуктов метаболизма, и их анализ может дать представление о наличии у человека таких заболеваний, как диабет, язва желудка, астма, рак и сердечные патологии. В сравнении с аналитическими методами, применяемыми в медицинской диагностике, сенсорный метод представляет собой более простой, дешевый и быстрый способ определения состояния здоровья.

Ученые выражают надежду, что данная технология станет широко используемой в будущем для диагностики различных заболеваний, что может значительно улучшить медицинскую практику и повысить эффективность лечения.