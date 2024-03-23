После этой добавки курицы начнут нести яйца с повышенным содержанием омега-3: колумбийские ученые выяснили полезное свойство пчелиной пыльцы

Колумбийские ученые обнаружили, что кормление кур пчелиной пыльцой улучшает содержимое яиц

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Исследование, проведенное колумбийскими учеными, сфокусировалось на анализе эффектов добавок, основанных на пчелиной пыльце, в рационе кур-несушек.

Фото: Wikipedia by Rüdiger Wölk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Пчелиная пыльца, полученная от насекомых в процессе переноса пыльцы с цветков для кормления потомства и обеззараживания ульев, оказалась значительно богатым и перспективным источником питательных веществ, включая каротиноиды.

В ходе исследования было собрано пять образцов пыльцы из разных регионов Колумбии, каждый весом по 5 кг. Эти образцы были подвергнуты лабораторной обработке, включая просушку, просеивание и экстракцию каротиноидов. После анализа было определено, что наиболее богатые каротиноидами образцы были выбраны для введения в рацион кур-несушек.

Эксперимент включал 40 кур-несушек в возрасте 52 недель, которые были разделены на пять групп. В течение двух месяцев каждая группа получала определенные добавки к своему рациону. Одна группа куриц продолжала употреблять обычный рацион, второй группе выдавали добавки из пчелиной пыльцы с высоким содержанием каротиноидов, третьей группе — синтетический кормовой краситель, четвертой группе — натуральный кормовой краситель, а пятой группе — экстракт пчелиной пыльцы, также богатый каротиноидами, сообщает agronet.gov.co.

Результаты показали, что яйца, произведенные кур-несушками из пятой группы, содержали до 20,8 мкг бета-каротина на грамм желтка, что превышало максимум в 13,4 мкг, отмеченный в других группах. Кроме того, эти яйца были богаты жирными кислотами омега-3 и омега-6, и их желтки отличались более ярким цветом и насыщенным вкусом.

Эти результаты указывают на потенциал использования добавок из пчелиной пыльцы для улучшения качества яиц, что может привлечь интерес со стороны потребителей.