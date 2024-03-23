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Создание искусственных хромосом человека станет более эффективным: американские ученые разработали новый способ

Science: ученые разработали новый способ создания искусственных хромосом человека

1:48
Наука

Исследование, проведенное командой ученых из Медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете, представляет собой значительный шаг в области создания искусственных хромосом человека (HAC), ключевых для передовой генной терапии и лабораторных исследований.

Science: ученые разработали новый способ создания искусственных хромосом человека
Фото: Wikipedia by AJC1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Исследователи разработали новую технику, позволяющую эффективно создавать HAC из дизайнерской ДНК, преодолевая серьезные технические препятствия, такие как мультимеризация, которые ранее затрудняли этот процесс. Новый метод не только ускоряет процесс создания HAC, но и делает его более точным, что в свою очередь способствует увеличению скорости проведения исследований ДНК и возможно приведет к разработке более эффективных методов лечения рака.

В ходе исследования использовались усовершенствованные конструкции ДНК и система доставки на основе дрожжевых клеток. Исследователи смогли создать более крупные и сложные HAC, способные воспроизводиться в процессе деления клеток. Это открывает потенциал для разработки новых методов лечения рака и других заболеваний, основанных на использовании искусственных хромосом, сообщает Science.

Преимущества использования HAC включают создание более безопасных и продуктивных платформ для терапевтических генов, исключая проблемы, связанные с вирусными векторами. Кроме того, HAC предоставляют возможность экспрессии больших генных ансамблей, что важно для создания сложных белковых машин и других биологических структур.

Исследование также предлагает перспективы для создания искусственных хромосом для других организмов, включая растения для сельскохозяйственного применения, таких как устойчивые к вредителям высокоурожайные культуры. Это может иметь важное значение для обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого сельского хозяйства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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