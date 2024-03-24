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Ради исследования океана группа ученых создала медуз-киборгов

Ученые готовятся к запуску киборгов-медуз

1:53
Наука

В стремлении раскрыть тайны малоизученных океанических глубин ученые придумали необычный подход — превратить медуз в биомеханических киборгов. Эти модифицированные существа должны помочь исследовать труднодоступные подводные области Мирового океана.

Ученые готовятся к запуску киборгов-медуз
Фото: Openverse by krokodiver is licensed under CC BY 2.0

Дело в том, что на сегодняшний день картографировано лишь 15-20% морского дна. Обширные неизведанные зоны океана таят в себе ответы на многие важные вопросы, касающиеся климата, стихийных бедствий, экологии и энергетических ресурсов. Кроме того, каждая новая экспедиция открывает неизвестные ранее виды морских обитателей.

Группа исследователей из Калтеха нашла оригинальный способ преодолеть технические сложности изучения океанских глубин. Вместо создания робота, имитирующего эффективные движения медуз, ученые решили модифицировать самих обитателей океанов.

Специалисты разработали импланты, способные ускорять плавание медуз, а также 3D-печатные обтекатели для снижения сопротивления воды. В экспериментах роботизированные медузы показали скорость в 4,5 раза выше, чем у их природных аналогов.

Выбор пал на медуз неслучайно — эти бесхребетные лишены нервной системы и не способны испытывать боль. При этом конструкция имплантов прошла оценку биоэтиков на предмет безопасности для животных.

В перспективе такие модифицированные существа смогут выступать в роли автономных разведчиков для сбора данных в самых недоступных уголках Мирового океана: впадинах, глубоководных каньонах и пр. Медузы-киборги будут вести мониторинг экосистем, выявляя любые изменения, вызванные деятельностью человека. Сейчас ученые трудятся над созданием специальных датчиков, способных выдерживать экстремальное давление на большой глубине.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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