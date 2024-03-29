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Китай запустил спутник Queqiao 2 с целью исследования и освоения Луны

КНР запустила спутник Queqiao 2

1:56
Наука

В начале марта 2024 года Китай совершил еще один значительный шаг в освоении Луны, запустив второй лунный ретранслятор Queqiao 2. Этот спутник призван обеспечить бесперебойную связь между будущими китайскими луноходами и Землей во время предстоящих миссий "Чанъэ" по изучению южного полярного региона естественного спутника Земли.

КНР запустила спутник Queqiao 2
Фото: commons.wikimedia.org by Флойд Дэвидсон is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ракета-носитель среднего класса Чанчжэн-8 стартовала с космодрома Вэньчан в ночные часы и вывела Queqiao 2 на переходную орбиту. После серии маневров спутник займет окололунную орбиту с наклонением около 55 градусов на высоте порядка 7000 км над поверхностью. Такие параметры оптимальны для ретрансляции сигналов с южного полюса Луны к Земле и обратно.

Queqiao 2 массой 1,2 тонны оборудован большой раскрывающейся антенной диаметром 4 метра. Он будет работать в X и UHF диапазонах для обмена данными с луноходами, а для связи с наземными станциями использует частоты S и Ka диапазонов. Помимо ретрансляторов на борту размещены научная аппаратура для дистанционного зондирования Луны.

Вместе с Queqiao 2 были выведены два малых спутника Tiandu-1 и Tiandu-2. Они станут первыми элементами будущей группировки Queqiao — лунной навигационно-связной системы, которую Китай планирует развернуть в следующем десятилетии для обеспечения всех своих экспедиций на Луну.

Новая миссия "Чанъэ-6" по сбору образцов лунного грунта с южного полюса запланирована на май этого года. После ее завершения орбита Queqiao 2 будет скорректирована для поддержки последующих экспедиций "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8" на Луну в 2026 и 2028 годах соответственно.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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