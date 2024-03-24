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Ученые смогли синтезировать антитело, способное нейтрализовать самый смертельный яд змей

Учеными найдена молекула, способная нейтрализировать любой яд

1:50
Наука

Впечатляющее открытие в области нейтрализации ядов ядовитых змей было совершено группой ученых из Соединенных Штатов, Индии и Великобритании. Исследователи сосредоточились на разработке универсального противоядия, способного бороться с наиболее смертоносными компонентами змеиных ядов.

Учеными найдена молекула, способная нейтрализировать любой яд
Фото: commons.wikimedia.org by CardioElena is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Змеиные яды представляют собой сложную смесь белков и пептидов, обладающих разнообразными структурами, функциями и биологическими мишенями. Одни направлены на разрушение нервной системы, другие вызывают кровотечения, тромбозы или способствуют переваривающему действию в желудке хищника. Каждый вид змей обладает уникальным составом секрета, основанным на ферментах многочисленных химических семейств.

Ученые сосредоточились на нейтрализации "трехпальцевых" альфа-нейротоксинов, характерных для аспидных змей, таких как мамбы и кобры. Эти токсины блокируют никотиновые ацетилхолиновые рецепторы в мышечных клетках, вызывая паралич и удушье. Исследователи проанализировали данные длинных альфа-нейротоксинов из базы данных и отобрали несколько человеческих антител, распознающих общий для всех участок. Наиболее эффективным оказалось антитело 95Mat5, которое успешно нейтрализовало яды азиатских и африканских змей в экспериментах на мышах.

В дальнейшем ученые планируют найти антитела против других основных компонентов ядов, таких как короткие альфа-нейротоксины, фосфолипазы, металлопротеиназы и сериновые протеазы. Универсальное противоядие будет содержать четыре-пять антител, эффективных против самых опасных видов токсинов. Кроме того, в "коктейль" можно добавить множество моноклональных антител, нацеленных на яды конкретных змей, обитающих в определенных регионах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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