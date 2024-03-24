Екатерина Ларина выразила уверенность, что Россия способна создавать собственное оборудование и ПО в рамках импортозамещения

Минцифры: Россия обладает огромным потенциалом в разработке собственного ПО

1:07 Your browser does not support the audio element. Наука

Екатерина Ларина, занимающая должность директора департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, выразила уверенность в способности России создавать собственное оборудование и программное обеспечение.

Фото: wikimedia.org by Sergey Korovkin 84 is licensed under CC BY-SA 3.0

Свое мнение она озвучила в рамках единого демо-дня индустриальных центров компетенций "Телерадиовещание" и "Издательская деятельность и полиграфия", который состоялся на площадке Международной выставки-форума "Россия".

Несмотря на имеющийся потенциал, Ларина отметила наличие сложностей с запуском серийного производства отечественного оборудования и программного обеспечения. Она объяснила это ограниченным спросом на данную продукцию, что препятствует производителям в удержании или эффективном снижении цен.

По мнению Лариной, решение этой проблемы является задачей для всех, кто причастен к выработке государственных решений, направленных на поддержку импортозамещения. Она подчеркнула необходимость совместных усилий для преодоления существующих барьеров и развития отечественной индустрии высоких технологий.