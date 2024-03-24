Ученым из Тихоокеанского института биоорганической химии ДВО РАН удалось открыть новые соединения, обладающие многообещающими свойствами

Научные сотрудники Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова ДВО РАН сообщили об открытии новых соединений, выделенных из морских лилий. Эти вещества обладают многообещающими свойствами, такими как противовоспалительное, противовирусное и противоопухолевое действие.
Морские лилии, также известные как криноидеи, относятся к классу морских беспозвоночных животных типа иглокожих. Эти древние морские организмы отличаются яркой окраской, которая, предположительно, служит защитой от хищников.
Исследователи обнаружили, что химические вещества хиноидной природы, содержащиеся в этих организмах, могут иметь потенциально полезные свойства. В ходе экспериментов из криноидеи Phanogenia gracilis были выделены три новых димерных соединения, получивших название фанограцилины A-C. Эти вещества проявили антиоксидантную и антимикробную активность, а также способствовали повышению выживаемости нервных клеток при воздействии нейротоксина ротенона.
Ученые подчеркивают, что выделенные соединения подавляли рост грамположительных бактерий S. aureus и дрожжеподобных грибов C. albicans, а также препятствовали формированию биопленок этих микроорганизмов. Данные результаты позволяют рассматривать фанограцилины как перспективные противомикробные средства.
Пробы криноидей были собраны аквалангистами в Южно-Китайском море в районе острова Лишон на глубине 3-9 метров во время научного рейса НИС "Академик Опарин". После сбора беспозвоночные были заморожены для дальнейшего исследования.
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