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Крупная вспышка на Солнце может стать причиной сильных магнитных бурь на Земле

Недавней вспышке на Солнце присвоен высший балл Х

1:34
Наука

На Солнце произошла мощная вспышка, которая может привести к возникновению магнитных бурь на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, зафиксирована вспышка высшего балла X, первая в текущем месяце.

Недавней вспышке на Солнце присвоен высший балл Х
Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0

Событие началось рано утром по московскому времени, около 5 часов, и по состоянию на 7:20 вспышечные явления продолжались.

Предварительные данные указывают, что взрыв произошел почти точно на линии Солнце-Земля, в области максимального воздействия на планету. Вспышке присвоен балл X1.1, и она сопровождалась крупным выбросом плазменных масс в направлении Земли. Однако в лаборатории отметили, что поступают противоречивые сведения о точном месте события. Есть признаки, что на Солнце могло произойти два одновременных взрыва в областях, разнесенных друг от друга на расстояние около полумиллиона километров.

Ученые предупреждают, что в ближайшие часы ожидается резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства, включая возможный приход тяжелых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие магнитные бури, в зависимости от скорости, придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника.

В течение сегодняшних суток ожидаются уточнения по силе, месту и ожидаемой степени воздействия события на Землю после поступления новых данных со средств наблюдения.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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