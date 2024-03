Крупная вспышка на Солнце может стать причиной сильных магнитных бурь на Земле

На Солнце произошла мощная вспышка, которая может привести к возникновению магнитных бурь на Земле. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, зафиксирована вспышка высшего балла X, первая в текущем месяце.

Фото: openverse by NASA Goddard Photo and Video is licensed under CC BY 2.0