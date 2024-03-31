Завод, специализирующийся на микроэлектронике вводит новые производственные мощности

"Микрон" расширяется — завод вводит две новые производственные линии

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Российская компания "Микрон", специализирующаяся на производстве микроэлектроники и входящая в группу компаний "Элемент", расширила свои производственные мощности на территории особой экономической зоны "Технополис Москва".

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На предприятии была введена в эксплуатацию линия по сборке микросхем в пластиковых корпусах, а также дополнительная линия для выпуска чип-модулей, применяемых в банковских картах, электронных документах и SIM-картах.

Совокупный объем инвестиций в развитие производства составил 1,35 миллиарда рублей. Из этой суммы 1,08 миллиарда рублей были предоставлены в виде льготного займа Фондом развития промышленности (ФРП), координируемым ВЭБ. РФ по поручению Министерства промышленности и торговли РФ. Средства были направлены на приобретение 61 единицы высокотехнологичного оборудования. В качестве обеспечения по займу было предоставлено поручительство ВЭБ. РФ.

Благодаря запуску новых производственных линий, отечественные производители электроники получат стабильные поставки микросхем, не зависящие от импорта, что позволит им повысить локализацию своей продукции. Проект "Микрона" стал 800-м в общем списке открытых при финансировании ФРП производств.

Новая линия сборки микросхем в пластиковые корпуса обладает производственной мощностью до 18 миллионов изделий в год. Мощности по выпуску чип-модулей для банковских карт "Мир" были увеличены вдвое — с 28 миллионов до 56 миллионов штук в год. Это позволит удовлетворить постоянно растущий спрос со стороны Национальной системы платежных карт.

Выпускаемые микросхемы и чип-модули найдут применение в различных отраслях, таких как телекоммуникационное оборудование, автоэлектроника, устройства для "умного дома", счетчики электроэнергии, автоматизированные системы, робототехника, медицинская техника и измерительные приборы.

Представители Фонда развития промышленности, Министерства промышленности и торговли РФ и ВЭБ. РФ высоко оценили значимость проекта для развития отечественной микроэлектронной промышленности и выразили уверенность в его успешной реализации.

Проект, начатый около полутора лет назад, несмотря на серьезные вызовы, запущен. Впереди главная фаза — производство продукции!", — отметил заместитель председателя ВЭБ. РФ Даниил Алгульян.