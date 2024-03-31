South China Morning Post: КНР разработали прототип ядерного двигателя для космического корабля, созданного для полетов на Марс

В КНР разработали ядерный двигатель для космических кораблей, которые отправятся к Марсу

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

South China Morning Post: китайские исследователи разработали прототип ядерного двигателя для космических кораблей, предназначенный для полетов на Марс. Эта разработка является конкурентом проекту ракеты Starship от компании Илона Маска. Газета сообщает об этом со ссылкой на статью в журнале Китайской академии наук Scientia Sinica Technologica.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мощность созданного ядерного реактора составляет 1,5 МВт, что значительно превосходит показатели системы, разрабатываемой NASA. Уникальной особенностью китайского прототипа является его компактность. При развертывании в космосе реактор достигает высоты многоэтажного здания, но на Земле он складывается до размеров контейнера весом менее 8 тонн.

Исследователи отмечают, что их двигатель способен выдерживать суровые условия космоса в течение длительного времени. Он предназначен как для пилотируемых, так и для грузовых полетов к Марсу и обратно. Эта разработка открывает возможности для масштабного освоения Китаем Луны и Марса.

По оценкам, космический аппарат с ядерным двигателем сможет совершить путешествие от Земли к Марсу всего за три месяца. В то время как ракете Starship компании SpaceX может потребоваться не менее семи месяцев для достижения Красной планеты.

Прототип китайской ядерной реакторной системы с литиевым охлаждением уже прошел первоначальные наземные испытания.