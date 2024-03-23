Посадите эти цветы у себя на участке, чтобы замедлить старение организма: ученые обнаружили полезные свойства растений

Foods: цветок фуксия царская способен замедлять процессы старения человека

1:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Итальянские ученые из Пармского университета провели комплексное исследование, в результате которого были обнаружены новые полезные свойства определенных видов цветов.

Фото: Wikipedia by Nicolas Ramirez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Эти цветы содержат вещества-антиоксиданты, которые доказано замедляют процессы старения. Опубликованные в журнале Foods результаты исследования указывают на высокий потенциал омолаживания у таких растений, как обыкновенная голубая фиалка, фуксия царская, китайская гвоздика и мускатная тыква.

Для изучения этих цветов ученые специально вырастили различные разновидности в теплицах. После того, как бутоны расцвели, были собраны образцы, которые прошли различные методы обработки. Часть образцов была подвергнута вакуумной сублимационной сушке, а другая часть была заморожена в жидком азоте.

Дальнейшее исследование состояло из анализа минерального, пищевого и фитохимического состава цветов. Оказалось, что мускатная тыква и фиалки содержат значительные количества белка, кальция, калия и фосфора, а также имеют высокие концентрации марганца, цинка и железа. Гвоздика также богата железом. Особенно ценным оказалось обнаружение большого количества полифенолов в цветах фуксии царской, которые известны своими антиоксидантными свойствами. Эти соединения способны замедлять процессы клеточного старения и улучшать иммунитет.

Ученые выражают надежду, что результаты этого исследования послужат основой для разработки полезных пищевых добавок с омолаживающим эффектом на основе цветов.