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Ученые из ТюмГУ смогли установить возраст детского захоронения, найденного за полярным кругом

Археологи из ТюмГУ исследуют могилы младенцев за полярным кругом

3:00
Наука

Ученые Тюменского государственного университета в составе научной группы определили возраст детского захоронения, обнаруженного за Полярным кругом. Для этого они провели дендрохронологический анализ, результаты которого опубликованы в журнале "Археология Евразийских степей". Пресс-служба ВУЗа сообщила об этом РИА Новости. 

Археологи из ТюмГУ исследуют могилы младенцев за полярным кругом
Фото: Openverse by Odense Bys Museer is licensed under CC BY-SA 2.0

В 2016–2018 годах сибирские археологи открыли поселение Нум-хибя-сихэри VI в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Там они нашли позднесредневековую наземную постройку и девять могильных сооружений, выделенных в отдельный археологический объект — могильник Нум-хибя-сихэри VIа.

Проанализировав погребальные традиции и инвентарь из могильных конструкций, исследователи пришли к выводу, что памятник представляет собой кладбище северных (тазовско-туруханских) селькупов, периодически приплывавших на рубеже XIX-XX веков в низовья реки Таз для рыболовного промысла.

Практически все обнаруженные останки принадлежат грудным младенцам в возрасте от пяти до восьми месяцев, есть также захоронение девочки шести-восьми лет. По мнению ученых, высокая детская смертность была характерной чертой традиционных обществ того времени. Вероятно, взрослые селькупы плавали на промысел всей семьей или родом, а грудные дети не выдерживали путешествия.

Пока неясно, было ли захоронение одномоментным или создавалось в несколько этапов. Однако найденные в почве угольки указывают на то, что перед подготовкой могил почву отогревали, вероятно, весной или осенью.

Селькупы верили в различных богов, духов и элементы шаманизма. Они были знакомы с православием, но не являлись полноценными христианами, лишь использовали некоторые православные культы и символику, такие как кресты и образки, в качестве оберегов.

В могильнике использовался характерный для селькупов тип очень глубоких (до 1,5 метра) сложносоставных могил в виде многоярусных деревянных конструкций. Захоронения совершались в деревянных ящиках, колодах или гробах, над которыми устанавливались дополнительные деревянные конструкции. В одном из захоронений найден окрашенный гроб русского производства с фабричными гвоздями, что свидетельствует о переплетении традиционных способов захоронения с элементами, заимствованными у русского населения.

Для установления календарной датировки могильника ученые провели древесно-кольцевой анализ образцов археологической древесины — самый точный из существующих абсолютных методов датирования археологических памятников. Они выяснили, что памятник Нум-хибя-сихэри VIа функционировал во временном интервале со второй четверти XIX по начало XX века, что соответствует периоду появления селькупских рыболовецких хозяйств в низовьях Таза.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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