В ходе археологических раскопок в Таганском районе Москвы были найдены предметы, относящиеся к старинной косторезной мастерской

Мосгорнаследие заявило о нахождении предметов XVIII-XIX веков

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Недавние археологические раскопки в Таганском районе Москвы пролили свет на историю этого района. Обнаруженные предметы свидетельствуют о существовании в XVIII-XIX веках на этой территории мастерской, специализировавшейся на обработке кости. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорнаследия РИА Недвижимость.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina is licensed under CC BY 4.0

Во время благоустроительных работ на улице Яузской, 11, археологи нашли материалы, которые указывают на наличие здесь в прошлом косторезной мастерской. Кости животных с вырезанными заготовками под пуговицы позволили специалистам сделать вывод, что несколько столетий назад этот участок был местом работы ремесленника-костореза. Это открытие дает возможность лучше понять повседневную жизнь москвичей 200-250 лет назад, отметил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Обследуемая территория расположена в Заяузье, где с XV века формировались слободы с преимущественно ремесленным характером. Ранее при археологических исследованиях в этом районе находили фрагменты отходов косторезного производства, но установить точное местонахождение мастерской не удавалось. Нынешняя находка позволяет восполнить этот пробел в истории.