Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, раскрывают новые аспекты понимания способностей собак.
Ученые, используя методы неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), изучали активность мозга собак в процессе взаимодействия с хозяевами. В отличие от предыдущих подходов, где животных просили показывать или брать предметы, в этом исследовании владельцы называли предметы, а затем показывали их собакам.
Результаты показали, что собачий мозг реагирует по-разному на правильные и неправильные предметы, подтверждая способность понимания обозначений. Более того, обнаружено, что активность мозга была выше в тех случаях, когда использовались термины, хорошо известные питомцам, сообщает Current Biology.
Эти выводы указывают на то, что собаки обладают гораздо более широким пониманием, чем они демонстрируют в обычных условиях. Ученые планируют расширить исследования на другие виды млекопитающих и изучить причины этой "скрытности" у животных, когда дело доходит до демонстрации их знаний.
При правильном размещении толстянки в доме она принесёт достаток.