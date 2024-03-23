Они умнее, чем мы думали: ученые обнаружили, что собаки обладают гораздо большими способностями, чем принято считать

Current Biology: ученые обнаружили, что собаки понимают больше слов, чем считалось ранее

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

Результаты исследования, опубликованные в журнале Current Biology, раскрывают новые аспекты понимания способностей собак.

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Ученые, используя методы неинвазивной электроэнцефалографии (ЭЭГ), изучали активность мозга собак в процессе взаимодействия с хозяевами. В отличие от предыдущих подходов, где животных просили показывать или брать предметы, в этом исследовании владельцы называли предметы, а затем показывали их собакам.

Результаты показали, что собачий мозг реагирует по-разному на правильные и неправильные предметы, подтверждая способность понимания обозначений. Более того, обнаружено, что активность мозга была выше в тех случаях, когда использовались термины, хорошо известные питомцам, сообщает Current Biology.

Эти выводы указывают на то, что собаки обладают гораздо более широким пониманием, чем они демонстрируют в обычных условиях. Ученые планируют расширить исследования на другие виды млекопитающих и изучить причины этой "скрытности" у животных, когда дело доходит до демонстрации их знаний.