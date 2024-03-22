EMSC: в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Сообщается о землетрясении с магнитудой 6,4 у берегов Индонезии, как передает argumenti.ru со ссылкой на информационный источник — Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Согласно данным агентства, подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по координированному всемирному времени (UTC).

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр располагался в 156 км к северо-западу от города-порта Сурабая, который находится на острове Ява.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Не сообщается о угрозе цунами.