EMSC: в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Сообщается о землетрясении с магнитудой 6,4 у берегов Индонезии, как передает argumenti.ru со ссылкой на информационный источник — Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Согласно данным агентства, подземные толчки были зафиксированы в 08:52 по координированному всемирному времени (UTC).
Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр располагался в 156 км к северо-западу от города-порта Сурабая, который находится на острове Ява.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Не сообщается о угрозе цунами.
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