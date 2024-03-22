Ученые из Института анализа здоровья представили неутешительный прогноз на 2100 год. Согласно их исследованию, лишь 6 стран смогут поддерживать естественный прирост населения, что составит всего 3% от общего числа государств. Даже через 25 лет ситуация не улучшится, так как только в 75% стран женщины будут способны рожать менее двух детей на одну матерь, сообщает argumenti.ru.
Этот вывод вызвал оппозицию, включая замечания Всемирной организации здравоохранения. Аналитики указали на недостаточность данных и ограничения демографических моделей. Реальные вызовы могут быть гораздо более разнообразными, учитывая динамичность современного общества.
Трудно предсказать, как изменится институт семьи и с какими препятствиями столкнется человечество через десятилетия.
Российский ученый утверждает, что такие исследования могут быть обусловлены изменением ценностей в западном обществе. Он считает, что отказ от тех ценностей, которые считаются либеральными, включая феминизм и отсроченное формирование семьи, может привести к кардинальным изменениям в обществе.
Будущее остается вопросом, требующим дальнейшего изучения.
Для борьбы с кротами попробуйте использовать эти методы.