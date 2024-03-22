Ученые: Западные ценности привели к вырождению населения Земли

1:15 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Института анализа здоровья представили неутешительный прогноз на 2100 год. Согласно их исследованию, лишь 6 стран смогут поддерживать естественный прирост населения, что составит всего 3% от общего числа государств. Даже через 25 лет ситуация не улучшится, так как только в 75% стран женщины будут способны рожать менее двух детей на одну матерь, сообщает argumenti.ru.

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Этот вывод вызвал оппозицию, включая замечания Всемирной организации здравоохранения. Аналитики указали на недостаточность данных и ограничения демографических моделей. Реальные вызовы могут быть гораздо более разнообразными, учитывая динамичность современного общества.

Трудно предсказать, как изменится институт семьи и с какими препятствиями столкнется человечество через десятилетия.

Российский ученый утверждает, что такие исследования могут быть обусловлены изменением ценностей в западном обществе. Он считает, что отказ от тех ценностей, которые считаются либеральными, включая феминизм и отсроченное формирование семьи, может привести к кардинальным изменениям в обществе.

Будущее остается вопросом, требующим дальнейшего изучения.