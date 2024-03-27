Выявлен новый ген, провоцирующий развитие заболеваний почек

ASN: повышенная экспрессия гена WWP2 укоряет прогрессирование фиброза почек

1:33 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из медицинской школы Дьюка в Сингапуре обнаружили, что увеличение активности определенного гена WWP2 приводит к изменениям в метаболизме миофибробластов почек, что в свою очередь способствует развитию фиброза. Эти результаты были опубликованы в журнале American Society of Nephrology (ASN).

Фото: openverse by U.S. Army Combat Capabilities Development Command is licensed under CC BY-SA 2.0

В ходе исследования ученые проанализировали 130 образцов биопсии, полученные от пациентов с фиброзом почек. Биопсия - это метод взятия живых образцов различных клеток и тканей из организма пациента для их последующего лабораторного анализа.

Оказалось, что повышенная активность гена WWP2 в миофибробластах, виде биологических клеток почек, содействует прогрессированию фиброза. Фиброз представляет собой аномальное увеличение соединительной ткани с образованием рубцовых изменений в различных органах.

Исследователи объяснили, что WWP2 влияет на метаболизм клеток, увеличивая риск развития терминальной почечной недостаточности - состояния, при котором функции почек по фильтрации крови снижаются. Дополнительные исследования показали, что снижение активности гена WWP2, наоборот, помогает нормализовать функцию миофибробластов.

По мнению авторов исследования, ген WWP2 представляет собой новую потенциальную мишень для разработки лекарств, способных подавлять его действие. Они отмечают, что уже начаты работы над созданием ингибиторов WWP2 для лечения заболеваний почек и сердца.