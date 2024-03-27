Ученые раскрыли секрет важных для похудения "молекул сытости"

Nature: интенсивные физнагрузки стимулируют выработку молекул сытости

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Стэнфордского медицинского университета выявили, что после сильных физических нагрузок в организме человека формируются специфические "молекулы насыщения". Похожее вещество производится при применении популярного препарата для лечения диабета под названием "Метформин". Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анализ крови у людей с диабетом, принимающих метформин для управления уровнем сахара в крови, показал, что этот препарат способствует выработке молекулы, известной как лак-фен.

Лак-фен иногда называют "молекулой насыщения" из-за ее способности стабилизировать обмен веществ и улучшать контроль над аппетитом.

Дополнительные исследования указали на то, что увеличить количество лак-фена в организме можно не только с помощью лекарств, но и через физическую активность. Ученые отметили, что производство "молекул насыщения" ускоряется после выполнения интенсивных тренировок.

Это объясняется тем, что сложные тренировки могут стимулировать разложение глюкозы в организме (что приводит к снижению уровня сахара в крови) и усиливать образование лактата в тканях. Лактат является продуктом обмена веществ в клетках, выделяющимся при значительном мышечном напряжении.

Ученые описали лак-фен как "смесь" лактата и аминокислоты, известной как фенилаланин.

По мнению экспертов, именно производство лак-фена обусловливает отсутствие чувства голода после интенсивных упражнений.