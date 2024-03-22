Биотехнологи разработали среду для выращивания стволовых клеток

На Кузбассе созданы 20 новых реагентов для медицины и молекулярной биологии

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Около двух десятков реагентов для молекулярной биологии и фундаментальной медицины разработаны в лаборатории молекулярной, трансляционной и цифровой медицины НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (участник Научно-образовательного центра "Кузбасс"), сообщила пресс-служба учреждения.

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По словам заведующего лабораторией доктора медицинских наук Антона Кутихина, стимулом к научным достижениям стали геополитические вызовы нового времени. "Мы работаем в российской науке и обязаны делать то, что будет поддерживать её жизнеспособность и способствовать её развитию", — объяснил он.

Среди разработок биотехнологов — питательные среды для культивирования эндотелиальных клеток, криогель для моментальной заморозки тканей, реагенты для усиления специфичного сигнала от антител при иммуноокрашивании, реактивы для определения ионов кальция, вещества для иммуноблоттинга — специального метода выявления специфичных белков в исследуемом образце.

Запущено в производство около 20 наименований, но учёные не намерены на этом останавливаться. "В планах достаточно много новых продуктов. Во-первых, это завершение разработки готовых к использованию полиакриламидных гелей для электрофоретического разделения и функционального анализа белков. Во-вторых, получение стандартизированных первичных линий эндотелиальных клеток и протоколов их культивирования с использованием продуктов исключительно отечественного производства. В-третьих, это среды для культивирования и направленной дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток", — поделился Кутихин.

Среду для выращивания эндотелиальных клеток испытали на практике в четырёх НИИ, и остались очень довольны, добавил он.

"Производством продуктов занимаемся мы сами совместно с индустриальным партнёром", — заключил завлаб.