Любят классическую музыку, но не переносят хеви-метал и панк-рок: ученые назвали необычный индикатор пограничного расстройства личности

Исследование, проведенное психологами из Гданьского университета, выявило интересную связь между музыкальными предпочтениями и пограничным расстройством личности (ПРЛ).
Они проанализировали данные 549 участников, используя специализированный тест музыкальных предпочтений (STOMP). Результаты показали, что люди с ярко выраженными признаками ПРЛ предпочитают слушать классическую музыку и джаз, но проявляют меньший интерес к таким жанрам, как хеви-метал и панк-рок.
Интересно, что тяжесть симптомов ПРЛ также оказывает влияние на восприятие функции музыки. Люди с более выраженными симптомами этого расстройства оценивают музыку менее высоко и не придают ей такого значения в их жизни. Это свидетельствует о том, что у них ослабленное восприятие эмоциональной и духовной ценности музыки, а также её влияния на самосознание и эмоциональное состояние, сообщает Psychology of Music (РОМ).
Таким образом, музыкальные предпочтения могут служить не только показателем вкусов и предпочтений, но и иметь важное значение в понимании и диагностике психических расстройств, таких как пограничное расстройство личности.
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