Любят классическую музыку, но не переносят хеви-метал и панк-рок: ученые назвали необычный индикатор пограничного расстройства личности

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РОМ: люди с пограничным расстройством личности предпочитают классическую музыку

1:12
Наука

Исследование, проведенное психологами из Гданьского университета, выявило интересную связь между музыкальными предпочтениями и пограничным расстройством личности (ПРЛ).

РОМ: люди с пограничным расстройством личности предпочитают классическую музыку
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Они проанализировали данные 549 участников, используя специализированный тест музыкальных предпочтений (STOMP). Результаты показали, что люди с ярко выраженными признаками ПРЛ предпочитают слушать классическую музыку и джаз, но проявляют меньший интерес к таким жанрам, как хеви-метал и панк-рок.

Интересно, что тяжесть симптомов ПРЛ также оказывает влияние на восприятие функции музыки. Люди с более выраженными симптомами этого расстройства оценивают музыку менее высоко и не придают ей такого значения в их жизни. Это свидетельствует о том, что у них ослабленное восприятие эмоциональной и духовной ценности музыки, а также её влияния на самосознание и эмоциональное состояние, сообщает Psychology of Music (РОМ).

Таким образом, музыкальные предпочтения могут служить не только показателем вкусов и предпочтений, но и иметь важное значение в понимании и диагностике психических расстройств, таких как пограничное расстройство личности.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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