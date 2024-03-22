Почти 2000 землетрясений в день: американские ученые зафиксировали "поведение" Земли, намекающее на формирований новой океанической коры

Ученые США зафиксировали около 2000 землетрясений в день у побережья Канады

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В начале текущего месяца у побережья Канады произошла серия из почти 2000 землетрясений, сосредоточенных в районе под названием "Индевор". Эти события, хоть и не представляют опасности для людей, указывают на возможное формирование новой океанической коры в результате глубоководного магматического разрыва.

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Эксперт Зои Краусс из Университета Вашингтона подчеркивает, что подобные землетрясения характеризуются относительной малой магнитудой и не являются событиями, способными вызвать значительные разрушения. Они происходят на хребте Хуан-де-Фука, где происходит разделение дна океана, отделенного от зоны субдукции, где возникают сильные землетрясения.

Эти землетрясения представляют интерес с научной точки зрения, поскольку они могут помочь в понимании процессов образования новой коры. Разрыв дна океана и формирование новой коры происходят из-за растяжения плит, создавая линейные линии разломов и утончая кору для поднятия магмы, сообщает Planet Today.

В последние годы регион стал более сейсмически активным, и в начале марта произошло значительное увеличение активности, заключающееся в сотрясениях дна океана, достигавших 200 раз в час и общим числом близкого к 1850 за день.

Сейсмическая активность, по словам Краусс, утихла к началу марта, но остается на повышенном уровне, и исследователи продолжают наблюдать за ситуацией. Ученые ожидают дальнейших событий, включая влияние на гидротермальные системы и механизмы формирования новой коры. Вопросы о происхождении этих событий и их триггерах остаются фундаментальными для науки о Земле.