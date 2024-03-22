Во всем виновата эволюция: эксперимент итальянских ученых показало различия в принятии решений в стрессовой ситуации между мужчинами и женщинами

PLOS ONE: стресс не влияет на взвешенность принимаемых мужчиной решений

0:41 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование итальянских ученых, опубликованное в журнале PLOS ONE, выявило различия в принятии решений "на эмоциях" у представителей разных полов.

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Участникам эксперимента показывали короткие видео с разной эмоциональной окраской, после чего предлагали выбрать между немедленным вознаграждением и отсроченным, более крупным.

Женщины, особенно в группе, испытывавшей страх, чаще предпочитали немедленную награду, в то время как мужчины в большинстве случаев оставались при своем выборе вне зависимости от эмоционального воздействия.

Ученые считают, что эти различия могут быть обусловлены эволюционными особенностями в реакции на стресс.