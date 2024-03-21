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Они жили 150 млн лет назад: ученые обнаружила новые виды скатов, которые обитали в водах, сейчас покрывающих Европу

Papers in Paleontology: обнаружены новые виды скатов, жившие 150 млн лет назад

Наука

В новом исследовании группа ученых под руководством палеобиолога Юлии Тюрчер из Венского университета изучила мир скатов, проживавших 150 миллионов лет назад, и обнаружила новые виды, расширяя наше понимание древних хрящевых рыб и морской экосистемы того времени.

Papers in Paleontology: обнаружены новые виды скатов, жившие 150 млн лет назад
Фото: Sting Rays by Mike Johnston is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исследование Тюрчер включало изучение 52 ископаемых скатов позднеюрского периода, оставшихся среди немногих сохраненных экземпляров из тех времен, когда Европа была в основном покрыта морем.

Эти образцы являются ценными для ученых, поскольку позволяют получить представление о ранней эволюции скатов. Исследование Тюрчер стало первым всесторонним анализом формы тела скатов этого периода, сообщает Papers in Paleontology.

Результаты указывают на большее разнообразие видов скатов в поздней юре, чем предполагалось ранее. Идентифицированы пять видов, включая новый вид Aellopobatis bavarica, длина которого достигает 170 см.

Это исследование важно не только для понимания биоразнообразия и эволюции скатов, но также для идентификации ископаемых видов, что имеет значение для реконструкции прошлых морских экосистем и сохранения сегодняшних видов. Ученые подчеркивают, что понимание прошлого помогает лучше осознать динамику эволюции и защитить существующие виды от исчезновения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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