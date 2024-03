Они жили 150 млн лет назад: ученые обнаружила новые виды скатов, которые обитали в водах, сейчас покрывающих Европу

В новом исследовании группа ученых под руководством палеобиолога Юлии Тюрчер из Венского университета изучила мир скатов, проживавших 150 миллионов лет назад, и обнаружила новые виды, расширяя наше понимание древних хрящевых рыб и морской экосистемы того времени.

Фото: Sting Rays by Mike Johnston is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic