Они жили 150 млн лет назад: ученые обнаружила новые виды скатов, которые обитали в водах, сейчас покрывающих Европу

В новом исследовании группа ученых под руководством палеобиолога Юлии Тюрчер из Венского университета изучила мир скатов, проживавших 150 миллионов лет назад, и обнаружила новые виды, расширяя наше понимание древних хрящевых рыб и морской экосистемы того времени.
Исследование Тюрчер включало изучение 52 ископаемых скатов позднеюрского периода, оставшихся среди немногих сохраненных экземпляров из тех времен, когда Европа была в основном покрыта морем.
Эти образцы являются ценными для ученых, поскольку позволяют получить представление о ранней эволюции скатов. Исследование Тюрчер стало первым всесторонним анализом формы тела скатов этого периода, сообщает Papers in Paleontology.
Результаты указывают на большее разнообразие видов скатов в поздней юре, чем предполагалось ранее. Идентифицированы пять видов, включая новый вид Aellopobatis bavarica, длина которого достигает 170 см.
Это исследование важно не только для понимания биоразнообразия и эволюции скатов, но также для идентификации ископаемых видов, что имеет значение для реконструкции прошлых морских экосистем и сохранения сегодняшних видов. Ученые подчеркивают, что понимание прошлого помогает лучше осознать динамику эволюции и защитить существующие виды от исчезновения.
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