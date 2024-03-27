Страшные результаты: какие опасности для здоровья скрывает ваша компьютерная зависимость

Andrology: малоподвижный образ жизни провоцирует эректильную дисфункцию у мужчин

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

Несколько научных учреждений в Китае провели совместное исследование, выявив значимые факторы, связанные с образом жизни мужчин и их сексуальным здоровьем.

Журнал Andrology опубликовал результаты этой работы. В проекте участвовали специалисты из Военно-морского медицинского университета в Шанхае, Китайской академии медицинских наук, Института гериатрической медицины и Пекинской больницы. Основная цель проекта заключалась в изучении влияния "сидячего" образа жизни на эректильную функцию у мужчин.

Специалисты наблюдали за добровольцами во время различных видов отдыха, включая анализ влияния длительных сеансов компьютерных игр и других активностей перед экраном на сексуальное здоровье.

Учёные измеряли уровень тестостерона и других гормонов, отвечающих за сексуальную активность, оценивали степень депрессии и другие показатели физического и психического состояния участников.

Итогом исследования стало понимание того, что использование компьютера в течение 1,2 часов повышает риск эректильной дисфункции в 3,57 раза. Основной причиной этой патологии является снижение уровня фолликулостимулирующего гормона из-за неподвижного образа жизни. Стоит отметить, что этот гормон играет роль не только в половом развитии мужчин, но и женщин.