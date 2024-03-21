Шелк вместо сосудов: российские ученые представили новый метод лечения атеросклероза

Научная лаборатория в Кемерово разработала инновационное медицинское изделие на основе шелка для замены атеросклерозом пораженных сосудов. Используемый материал — фиброин шелка, обеспечивает оптимальные характеристики для изготовления сосудистых заплат, уменьшая риски осложнений.
Создание 3D-пористо-волокнистых конструкций методом электроспиннинга стало новаторским подходом в тканеинженерной медицине. Доклинические испытания на животных продемонстрировали положительные результаты: заплаты обеспечивают проходимость сосудов, а их внутренняя поверхность покрывается собственными клетками, что снижает риск тромбоза, сообщает "Газета.Ru".
Экспериментальные данные свидетельствуют о стабильной работе заплат в течение шести месяцев.
В настоящее время идут работы над улучшением состава изделия для повышения его биосовместимости и механических свойств путем введения новой комбинации полимеров.
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