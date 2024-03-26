В Самаре создали условия Вселенной: что это означает для будущего человечества

В РФ создана первая установка для имитации условий глубокого космоса

1:55 Your browser does not support the audio element. Наука

В Самаре была представлена экспериментальная установка, способная эмулировать условия дальнего космоса с целью изучения механизмов, лежащих в основе зарождения жизни на Земле. Основная задача проекта заключается в выявлении процессов формирования простейших биомолекул и рассмотрении возможности существования жизни в космосе помимо нашей планеты, как сообщает ТАСС.

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Данная установка на мировом уровне способна создавать условия глубокого вакуума межзвездного пространства, что позволяет исследовать эволюцию органических молекул в галактике. Этот ключевой момент в астрофизических исследованиях представляет собой значимый шаг в понимании происхождения жизни во Вселенной.

Подобные установки уже действуют в КНР и США, однако в России это первый проект такого рода.

Ученые выразили надежду на активное сотрудничество с заинтересованными исследователями как внутри страны, так и за ее пределами. Уже установлены контакты с научными центрами для обмена знаниями и опытом. Эта установка стала ключевым элементом в работе Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала ФИАН.

В своих замечаниях ученые отметили, что новая установка предоставляет уникальные возможности для изучения механизмов, лежащих в основе жизни, и может пролить свет на вопросы о возможности существования жизни в космосе помимо нашей планеты.

Этот шаг становится еще одним примером успешного развития российской научной базы и ее значимого вклада в мировую науку.

Будущее исследований, проводимых с использованием данной установки, предвещает расширение нашего понимания происхождения жизни во Вселенной и возможности ее существования в различных уголках космоса. Кроме того, проект открывает новые перспективы для научного сотрудничества, способствуя дальнейшему прогрессу в области астрофизики и биохимии.