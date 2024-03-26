Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, если опоздал на самолёт
Лидер Мексики опроверг заявления западных СМИ о чрезмерно большом количестве дипломатов РФ
Сорта томатов с очень аппетитными плодами
Пять восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета
Стоимость активов, возвращённых государству, составила 333 миллиарда рублей
РФ требует созыва Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
В результате попадания ракеты "Искандер" в Часов Яре погибли офицеры НАТО
Юрий Никулин снова вернётся на экраны
Минспорта РФ никого не включило в состав сборной России на место Валиевой
В Самаре создали условия Вселенной: что это означает для будущего человечества

В РФ создана первая установка для имитации условий глубокого космоса

1:55
Наука

В Самаре была представлена экспериментальная установка, способная эмулировать условия дальнего космоса с целью изучения механизмов, лежащих в основе зарождения жизни на Земле. Основная задача проекта заключается в выявлении процессов формирования простейших биомолекул и рассмотрении возможности существования жизни в космосе помимо нашей планеты, как сообщает ТАСС.

В РФ создана первая установка для имитации условий глубокого космоса
Фото: commons.wikimedia.org by Hox Vaimmbru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Данная установка на мировом уровне способна создавать условия глубокого вакуума межзвездного пространства, что позволяет исследовать эволюцию органических молекул в галактике. Этот ключевой момент в астрофизических исследованиях представляет собой значимый шаг в понимании происхождения жизни во Вселенной.

Подобные установки уже действуют в КНР и США, однако в России это первый проект такого рода.

Ученые выразили надежду на активное сотрудничество с заинтересованными исследователями как внутри страны, так и за ее пределами. Уже установлены контакты с научными центрами для обмена знаниями и опытом. Эта установка стала ключевым элементом в работе Центра лабораторной астрофизики Самарского филиала ФИАН.

В своих замечаниях ученые отметили, что новая установка предоставляет уникальные возможности для изучения механизмов, лежащих в основе жизни, и может пролить свет на вопросы о возможности существования жизни в космосе помимо нашей планеты.

Этот шаг становится еще одним примером успешного развития российской научной базы и ее значимого вклада в мировую науку.

Будущее исследований, проводимых с использованием данной установки, предвещает расширение нашего понимания происхождения жизни во Вселенной и возможности ее существования в различных уголках космоса. Кроме того, проект открывает новые перспективы для научного сотрудничества, способствуя дальнейшему прогрессу в области астрофизики и биохимии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году

По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.

Le Monde: Макрон готовит к походу на Украину полк, входивший в Россию в 1812 году
Почему категорически нельзя заправляться "до полного": знают хитрость бывалые водители
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Директор ФСБ Бортников: киевский режим надо признавать террористическим и ликвидировать Любовь Степушова После теракта в "Крокусе" надо сделать серьёзные выводы по нацбезопасности Дмитрий Плотников Расстрелять, нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России, и кто будет следующий? Петр Ермилин
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные
Укроп вырастет пышным и густым без зонтиком: огородница с 28-летним стажем узнала секрет у соседки — вот что важно при выращивании
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Узнали в НИИ молочной промышленности, почему не портится магазинное молоко и не вредное ли оно от этого
Последние материалы
Что делать, если опоздал на самолёт
Лидер Мексики опроверг заявления западных СМИ о чрезмерно большом количестве дипломатов РФ
Сорта томатов с очень аппетитными плодами
Пять восстанавливающих средств для окрашенных волос, которые продлят стойкость цвета
Стоимость активов, возвращённых государству, составила 333 миллиарда рублей
РФ требует созыва Совбеза ООН по агрессии НАТО против Югославии
В РФ создана первая установка для имитации условий глубокого космоса
В результате попадания ракеты "Искандер" в Часов Яре погибли офицеры НАТО
Юрий Никулин снова вернётся на экраны
Минспорта РФ никого не включило в состав сборной России на место Валиевой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников