Открытие века: учёные Великобритании создали квантовый смерч с потенциалом чёрных дыр

Nature: квантовый вихрь в сверхтекучем гелии поможет изучить чёрные дыры на Земле

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские учёные из Ноттингенмского университета совместно с Королевским колледжем Лондона и Университетом Ньюкасла разработали инновационную экспериментальную платформу — квантовый смерч, внутри которого закручен сверхтекучий гелий. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Их команда создала специализированную криогенную систему, способную удерживать несколько литров сверхтекучего гелия при экстремально низкой температуре, не превышающей -271°C. При такой температуре сверхтекучий гелий приобретает уникальные квантовые свойства, которые обычно мешают формированию вихрей в других квантовых жидкостях, таких как ультрахолодные атомные газы или квантовые жидкости света.

"Сверхтекучий гелий содержит крошечные структуры, известные как квантовые вихри, которые обычно разбегаются. В нашей установке мы смогли удерживать десятки тысяч таких квантовых вихрей в компактной форме, похожей на небольшой торнадо, достигнув рекордной силы вихревого потока среди всех квантовых жидкостей", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Патрик Сванкар.

Кроме того, учёные обнаружили аналогии между процессами в вихревом потоке и гравитационным воздействием чёрных дыр на пространство-время. Это открывает новые перспективы для моделирования квантовых теорий поля.