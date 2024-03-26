Открытие века: учёные Великобритании создали квантовый смерч с потенциалом чёрных дыр

Британские учёные из Ноттингенмского университета совместно с Королевским колледжем Лондона и Университетом Ньюкасла разработали инновационную экспериментальную платформу — квантовый смерч, внутри которого закручен сверхтекучий гелий. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Nature.
Их команда создала специализированную криогенную систему, способную удерживать несколько литров сверхтекучего гелия при экстремально низкой температуре, не превышающей -271°C. При такой температуре сверхтекучий гелий приобретает уникальные квантовые свойства, которые обычно мешают формированию вихрей в других квантовых жидкостях, таких как ультрахолодные атомные газы или квантовые жидкости света.
"Сверхтекучий гелий содержит крошечные структуры, известные как квантовые вихри, которые обычно разбегаются. В нашей установке мы смогли удерживать десятки тысяч таких квантовых вихрей в компактной форме, похожей на небольшой торнадо, достигнув рекордной силы вихревого потока среди всех квантовых жидкостей", — объяснил ведущий автор исследования, доктор Патрик Сванкар.
Кроме того, учёные обнаружили аналогии между процессами в вихревом потоке и гравитационным воздействием чёрных дыр на пространство-время. Это открывает новые перспективы для моделирования квантовых теорий поля.
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