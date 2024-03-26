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Звёзды могут поглощать планеты: небесные тела внимательно исследовали учёные из Австралии

Опасность среди звезд: каждая двенадцатая — потенциальный пожиратель миров

2:01
Наука

По меньшей мере одна из каждых двенадцати звёзд, кажется, превращается в пожирателя планет. Это, вероятно, связано с тем, что звёздные системы легко расстраиваются при прохождении рядом внешних объектов, таких как блуждающие планеты или другие звёзды, что может вызвать нарушение орбит планет и отбросить их внутрь к своим звёздам.

Опасность среди звезд: каждая двенадцатая — потенциальный пожиратель миров
Фото: pixabay.com by DasWortgewand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фань Лю и его коллеги из Университета Монаш в Австралии обнаружили, насколько часто это происходит, изучая 91 пару звезд с помощью нескольких мощных телескопов. Они отобрали звезды, предположительно родственные, в двойных системах, так как такие пары должны иметь одинаковый химический состав.

Это позволило исследователям определить, поглощала ли одна из них планету в прошлом, так как это могло бы изменить её состав по сравнению с её партнером.

Исследователи обнаружили, что примерно 8 процентов пар содержали одну звезду, которая поглотила планету и, следовательно, имела более высокое содержание тяжелых элементов, чем её двойник. Каждая из этих звезд, по всей видимости, поглотила от 1,7 до 8,4 земных масс материала. Это соответствует предыдущим оценкам.

"Наши оценки являются достаточно консервативными," — отмечает Лю. "Я предполагаю, что фактический процент может быть выше, но, вероятно, всё же ниже или около 20 процентов." Это может изменяться в зависимости от того, где в галактике родилась данная звезда.

Выяснение, сколько звезд поглощает свои планеты, потенциально является важным аспектом для понимания обилия жизни во Вселенной и вероятности её обнаружения.

"Вопрос заключается в том, сколько звезд и планет существует, которые обеспечивают условия для развития жизни," — говорит Меридит Джойс из обсерватории Конколи в Венгрии, член исследовательской группы. "Знание того, сколько звезд имеют планеты, — это две части этого пазла, но также важно знать, сколько звёзд поглощают эти планеты".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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