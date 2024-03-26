В США хирурги впервые в мире успешно пересадили свиную почку живому пациенту

Boston Globe: хирурги впервые успешно пересадили свиную почку живому пациенту

0:45 Your browser does not support the audio element. Наука

Хирурги в больнице в Бостоне, Массачусетс, достигли исторического успеха, проведя успешную трансплантацию почки от генетически модифицированной свиньи на человека. Об этом информирует издание Boston Globe.

Фото: commons.wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Ричард Слейман, 62-летний житель Уэймута, штата Массачусетс, страдавший от терминальной стадии почечной недостаточности, прошёл операцию, продолжавшуюся четыре часа.

По словам представителей больницы, состояние пациента улучшается, и ожидается, что он будет выписан в ближайшее время.

Этот прорыв в области трансплантологии предполагает, что в будущем пациенты, нуждающиеся в замене органов, смогут получать их от специально выращенных генетически модифицированных свиней.