Хирурги в больнице в Бостоне, Массачусетс, достигли исторического успеха, проведя успешную трансплантацию почки от генетически модифицированной свиньи на человека. Об этом информирует издание Boston Globe.
Ричард Слейман, 62-летний житель Уэймута, штата Массачусетс, страдавший от терминальной стадии почечной недостаточности, прошёл операцию, продолжавшуюся четыре часа.
По словам представителей больницы, состояние пациента улучшается, и ожидается, что он будет выписан в ближайшее время.
Этот прорыв в области трансплантологии предполагает, что в будущем пациенты, нуждающиеся в замене органов, смогут получать их от специально выращенных генетически модифицированных свиней.
По информации, опубликованной во французских СМИ, 126-й пехотный полк (126 Régiment d'Infanterie) активно готовится к участию в вооруженном конфликте на Украине на стороне киевского режима.