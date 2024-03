ИИ научился моментально угадывать настроение человека по голосу: это выяснили немецкие ученые

Немецкие ученые из Института человеческого развития имени Макса Планка в Берлине обнаружили, что определенные модели искусственного интеллекта (ИИ) способны распознавать эмоции человека по коротким аудиозаписям с такой же точностью, как люди. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychology (FIP).

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository