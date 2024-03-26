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Челябинские ученые представили инновационную технологию очистки воды: путь к чистой воде без металлов и солей

Челябинские ученые изобрели установку, очищающую воду от радиации и многих примесей

1:27
Наука

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), базирующегося в Челябинске, разработали инновационный метод очистки воды, который позволяет удалить из нее соли и металлы. Этот новаторский подход обещает найти применение на различных объектах пищевой промышленности, в социальных учреждениях и частных домах.

Челябинские ученые изобрели установку, очищающую воду от радиации и многих примесей
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По информации представителя Архитектурно-строительного института ЮУрГУ Максима Новоселова, распространенных в России аналогов такого технического решения не существует.

Проведенные тесты показали эффективность установки, способной одновременно очищать подземные воды от радона, углекислоты, железа, марганца и солей жесткости.

Разработанная методика очистки основана на сочетании двух процессов: аэрирования (насыщения кислородом или другими газами) и Na-катионирования (мягкой обработки воды путем удаления ионов кальция и магния и их замены на ионы натрия).

Это позволяет справиться с проблемой коррозии сантехнических систем, которая часто возникает после катионного обработки.

Специалисты разработали аэратор для подземных вод, который комбинирует оба метода физической дегазации воды. Кроме того, устройство оснащено погружным насосом, обеспечивающим практически бесшумную работу.

Эта установка будет особенно полезной в сельских районах, где отсутствует централизованное водоснабжение или наблюдается дефицит воды из водопровода.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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