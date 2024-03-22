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Доктор технических наук Булат Нигматулин считает удвоение финансирования науки возможной компенсацией за отторжение российских учёных от мировых центров

Учёный Булат Нигматулин заявил о необходимо удвоить финансирование российской науки

2:28
Наука

Генеральный директор Института проблем энергетики Булат Нигматулин в беседе с Pravda. Ru представил своё видение ситуации с прекращением сотрудничества Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) с российскими специалистами.

Учёный Булат Нигматулин заявил о необходимо удвоить финансирование российской науки
Фото: ЦКП "СКИФ" is licensed under Public domain

Как ожидается, к ноябрю свою работу в ЦЕРН завершат около 500 российских учёных. Они покинут европейские лаборатории, в которых идут исследования на Большом адронном коллайдере.

"Это высококвалифицированные специалисты из нескольких наших научно-исследовательских ядерных институтов, в основном академических, и не только. Они занимались своим делом долго, много лет уже, создавали это кольцо, эксплуатировали то оборудование, которое мы поставили. Мы, учёные, должны взаимодействовать между собой, тогда находимся внутри прогресса, а если отрезают от всех контактов с мировой научной средой, то в результате мы будем отставать", — огорчается учёный.

Собеседник Pravda. Ru кратко прокомментировал последствия ухода сотен российских специалистов для европейских лабораторий.

"Для них тоже не очень хорошо, даже плохо. Но они-то обойдутся", — уверен спикер.

Поднимать на высокий уровень свои собственные исследования — задача номер один, считает Нигматулин. Но для этого требуется много ресурсов. И времени.

"Я читал выступление директора Института ядерной физики Сибирского отделения, который бодро сказал, что мы делаем свои соответствующие установки — "зато у нас будет лучше". Лучше когда будет? Вообще будущее время — самое лёгкое время. Пока построите, пока сделаете, пока оборудование найти, не всё есть еще", — не разделяет оптимизма коллеги специалист.

Отчасти компенсацией за отдаление от ведущих мировых научных центров, по мнению Булата Нигматулина, может стать более мощная поддержка российских учёных государством.

"Это должен быть разговор учёных и Академии наук об отторжении от мировых центров. А мировые центры науки — это, извините, сейчас Америка и Европа. Это не Китай, не Индия, не Латинская Америка и не Юго-Восточная Азия. Надо что-то делать. Надо как-то хотя бы ослабить, то есть замедлить отторжение российских ученых от мировых центров взаимодействия. Компенсацией этого должно быть удвоение финансирования науки минимум в ближайшее время", — озвучил своё видение проблемы руководитель Института проблем энергетики.

Большой Адронный Коллайдер
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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