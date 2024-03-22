Открыт волосатый жук, похожий на птичий помёт — учёные гадают, зачем ему панковский ирокез

В Австралии найден жук, лохматый, как панк

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

В Австралии найден жук, лохматый, как панк, передаёт BBC News (заблокировано в РФ) в четверг.

Фото: The University of Queensland by James Tweed is licensed under CC BY

Открытие совершил Джеймс Твид, энтомолог из австралийского штата Квинсленд. Он рассказал изданию подробности.

Учёный заметил насекомое во время турпохода, и поначалу принял его за птичий помёт — настолько странно оно выглядело. Присмотревшись, он понял, что перед ним неизвестный науке жук.

"Его длина около сантиметра, он покрыт длинными пушистыми волосами. Большая часть этих волос взъерошена, поднята практически вертикально, так что всё это немного похоже на причёску с ирокезом", — описал Твид.

Он разместил фото жука на своей странице в фейсбуке (запрещён в РФ), затем принёс находку в австралийский государственный научный центр, ведущий учёт всех насекомых страны — никто из коллег не признал жука.

Единодушно решили, что это новый вид жуков-усачей — Excastra albopilosa (excastra можно перевести как "из палаточного лагеря", а albopilosa — "белый и волосатый").

Учёным известно много видов насекомых, поросших волосами, но такое они видят впервые. "Я не знаю ни одного другого насекомого с такой причёской, как у него", — пояснил энтомолог.

Он очень рад, что не прошёл мимо в том походе. "Трудно заниматься сохранением тех или иных видов, если мы даже не знаем, что они существуют. Прекрасно, что этот жук привлёк такое внимание — он помогает популяризировать насекомых и необходимость их сохранения".

Пока не ясно, зачем жуку "ирокез". Предполагают, что так он пытается показаться особью, убитой грибком.