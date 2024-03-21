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Можно ли понять квантовую запутанность на примере пары носков? Узнали у кандидата наук

Физик признал некорректным сравнение квантовой запутанности с парой носков

1:20
Наука

В интернете популярно шутливое сравнение квантовой запутанности с парой носков: мол, когда вы их надеваете, автоматически один становится правым, а другой — левым. То есть так же, как и у связанных частиц, происходит мгновенное определение состояния.

Физик признал некорректным сравнение квантовой запутанности с парой носков
Фото: Pexels by Susanne Jutzeler is licensed under CC0

Объяснение забавное, но некорректное, прокомментировал старший научный сотрудник Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН кандидат физико-математических наук Илья Бетеров.

"Если опираться на то, что говорили о квантовой физике Альберт Эйнштейн и Нильс Бор, то не только носки не подходят для ее описания, но и весь наш существующий язык не может в полной мере описать квантовую физику", — заявил он.

Подобные аллегории подойдут, чтобы понять квантовые парадоксы на дилетантском уровне, но — не более.

"На определённом уровне упрощения такие сравнения, конечно, работают, например для тех, кто вообще не сталкивался с квантовой физикой, но это всё ещё упрощения, которые совершенно точно не описывают сложность квантовых состояний", — заключил учёный.

Между тем, совершенно непонятным законам квантовой механики подчиняется всё в нашем мире, даже, как недавно было доказано, макроскопические объекты, а перспективы у использования этих явлений открываются фантастические — например, телепортация.

Квантовая запутанность
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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