Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые важные правила газовой безопасности квартиры
Рассказываем что делать, если рассада начинает бледнеть
Соки и сладкие лимонады среди мальчиков повышают риск развития диабета 2 типа
Все о наращивании ресниц: секреты ухода и запреты
Алла Пугаёва вызвала ажиотаж среди фанатов: редкое видео выступления заставило вспомнить о Примадонне
Пицца с запечёнными овощами: лёгкое, но сытное блюдо для тех, кто на диете
Mazda планирует выпустить электрический седан для рынка Европы
Российские звезды, которые лишились карьеры из-за пристрастия к алкоголю и дебошей
Кинологи ответили, каким собакам нужен намордник
Пердки жили в Амазонке, а потомки в Южной Азии: ученые открыли вид пресноводных дельфинов, вымерший много лет назад

Science Advances: открыт древний вымерший вид пресноводных дельфинов в Амазонке

1:11
Наука

Палеонтологи из Университета Цюриха обнаружили новый вид пресноводных дельфинов в перуанской части Амазонки, названный Pebanista yacuruna.

Science Advances: открыт древний вымерший вид пресноводных дельфинов в Амазонке
Фото: Wikipedia by Jlwad is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Этот гигантский дельфин имеет возраст около 16 миллионов лет и является крупнейшим из когда-либо найденных речных дельфинов. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что ближайшие родственники нового вида можно найти среди речных дельфинов Южной Азии.

Эксперты предполагают, что Pebanista приспособился к пресноводным экосистемам прото-Амазонии, периодически заселявшей большую часть Южной Америки. С уходом от таких мест обитания и исчезновением его добычи произошло вымирание этого вида, что открыло возможности для эволюции родственников в современных дельфинах реки Амазонки.

Главной особенностью нового вида является его эхолокация, поддерживаемая высокоразвитыми лицевыми гребнями. Это позволяло ему эффективно охотиться в мутных водах Амазонки.

Открытие Pebanista стало результатом длительных палеонтологических исследований, проведенных в Амазонии, где доступ к окаменелостям возможен только в периоды засушливого сезона.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Александр Маршал призвал придать забвению личность Кристины Орбакайте

Артист не желает говорить об уехавших артистах.

Певец Александр Маршал призвал прекратить писать новости об Орбакайте
Невестка Ширвиндта вспомнила первую встречу с артистом
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Советский танк Т-55 признан американцами
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Как за каменной стеной: названы породы собак, которые будут жить, чтобы вас охранять
В селе Козинка под Белгородом уничтожены все украинские боевики, заявили в Минобороны
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Посадите это в приствольный круг вишни: не оставляйте пустыми эти ценные участки - польза и красота для вашего сада
Последние материалы
Кинологи ответили, каким собакам нужен намордник
Science Advances: открыт древний вымерший вид пресноводных дельфинов в Амазонке
Что представляет из себя рисовый уксус и как его получают?
Стюардессы рассказали, что никогда не стоит делать во время перелета
Как картофельные очистки помогают на даче
Топ-12 мест, куда можно спрятать в квартире ценные вещи
Рейтинг надежных бюджетных автомобилей: модели с впечатляющей "живучестью" двигателя
PLOS ONE: Общение с собаками помогает активизировать мозговую работу человека
Горячая тюрбан-терапия: ключ к здоровым волосам
Гендиректор "Ингосстраха": Повышение тарифов по ОСАГО — дело почти решенное
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников