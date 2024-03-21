Пердки жили в Амазонке, а потомки в Южной Азии: ученые открыли вид пресноводных дельфинов, вымерший много лет назад

Палеонтологи из Университета Цюриха обнаружили новый вид пресноводных дельфинов в перуанской части Амазонки, названный Pebanista yacuruna.
Этот гигантский дельфин имеет возраст около 16 миллионов лет и является крупнейшим из когда-либо найденных речных дельфинов. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало, что ближайшие родственники нового вида можно найти среди речных дельфинов Южной Азии.
Эксперты предполагают, что Pebanista приспособился к пресноводным экосистемам прото-Амазонии, периодически заселявшей большую часть Южной Америки. С уходом от таких мест обитания и исчезновением его добычи произошло вымирание этого вида, что открыло возможности для эволюции родственников в современных дельфинах реки Амазонки.
Главной особенностью нового вида является его эхолокация, поддерживаемая высокоразвитыми лицевыми гребнями. Это позволяло ему эффективно охотиться в мутных водах Амазонки.
Открытие Pebanista стало результатом длительных палеонтологических исследований, проведенных в Амазонии, где доступ к окаменелостям возможен только в периоды засушливого сезона.
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