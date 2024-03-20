"Акула-призрак" близ берегов Таиланда: ученые США открыли ранее неизвестный науке 54 вид химер

RBZ: ученые обнаружили новый вид химер "акулу-призрак" близ берегов Таиланда

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Глубины Андаманского моря, около берегов Таиланда, стали местом открытия нового вида рыб, названного Chimaera supapae, или "акулы-призрака". Этот вид принадлежит к отряду Chimaeriformes, древней группе рыб, родственной акулам и скатам.

Фото: Wikipedia by MAREANO/Havforskingsinstituttet is licensed under CC BY-SA 4.0

Исследователи под руководством Дэвида Эберта из Университета штата Сан-Хосе в Калифорнии обнаружили этот вид в рамках проекта глубоководных исследований. Рыба была найдена на глубине от 772 до 775 метров от поверхности моря, что подчеркивает её привязанность к глубоководным обитаниям, сообщает Raffles Bulletin of Zoology (RBZ).

Chimaera supapae обладает рядом уникальных особенностей, включая массивную голову с гигантскими переливающимися глазами и перистыми плавниками. Её обитательский промежуток глубже 500 метров, где она питается донными животными, такими как ракообразные, моллюски и черви.

Это открытие значительно расширяет наше представление о разнообразии химер. До этого было известно всего 53 вида, и Chimaera supapae стала 54-м. Различные виды химер известны своими большими глазами и перистыми плавниками, и этот новый вид не исключение.