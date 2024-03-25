Врач рассказала, как народная медицина влияет на химиотерапию рака

Гематолог Мангасарова: народная медицина может сделать лечение рака тяжелее

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Народная медицина не способна заменить химиотерапию, а задержка в начале лечения может увеличить количество курсов химиотерапии. Об этом сообщила врач-гематолог и заведующая отделением химиотерапии лимфатических опухолей НМИЦ гематологии Минздрава России Яна Мангасарова.

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По её словам, иногда пациенты отклоняются от лечения из-за советов родственников, которые боятся возможных фатальных последствий от химиотерапии. Это может привести к тому, что пациенты достигают критической точки. За 14 лет практики врача не было случаев, когда народные методы могли бы помочь пациентам избавиться от рака.

"Химиотерапия, хоть и не способствует улучшению общего состояния, может обеспечить полное излечение, дать шанс на спасение жизни. В то время как нетрадиционные методы не предоставляют такого шанса, а лишь ускоряют развитие заболевания. Если на первой стадии было достаточно провести четыре курса химиотерапии, то на четвертой потребуется уже шесть курсов, и, возможно, даже трансплантация", — пояснила врач.

Согласно её словам, современные протоколы химиотерапии могут применяться даже у беременных, что позволяет сохранить жизнь как женщины, так и ребёнка. Поэтому откладывать лечение рака не стоит.

"Многие осложнения химиотерапии регрессируют уже через шесть месяцев. Организм — удивительно мудрый механизм, но если начать его поддерживать грибом веселкой или экстрактом чаги, то к моменту химиотерапии организм может уже оказаться неспособным справиться", — заключила врач.