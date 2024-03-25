Колебания сахара в крови связали с ухудшением работы мозга

Исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine, обнаружило, что колебания уровня глюкозы в крови оказывают влияние на когнитивные функции у людей, страдающих диабетом 1 типа.
Диабет 1 типа представляет собой автоиммунное заболевание, характеризующееся нарушением метаболизма глюкозы. Предыдущие исследования указывали на то, что как очень низкие, так и очень высокие уровни глюкозы в крови ухудшают когнитивную функцию. Однако эти исследования проводились в лабораторных условиях, что может значительно отличаться от реальной жизни.
В новом исследовании приняли участие 200 человек, страдающих диабетом 1 типа. Их уровни глюкозы в крови контролировались с помощью цифровых датчиков, а когнитивные функции оценивались с помощью тестов на смартфонах. Данные о уровне глюкозы собирались каждые пять минут, а данные о когнитивных функциях — три раза в день. Эксперимент продолжался полмесяца, в течение которого участники вели свою обычную жизнь.
Результаты показали, что процесс познания замедлялся при значительном увеличении или уменьшении уровня глюкозы в крови, причем некоторые люди оказывались более восприимчивы к этому влиянию. Однако уровень глюкозы не оказал влияния на способность фокусировать внимание.
Авторы исследования заключили, что минимизация колебаний уровня глюкозы в повседневной жизни имеет важное значение для оптимизации скорости обработки информации, особенно для людей старшего возраста или страдающих осложнениями диабета.
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