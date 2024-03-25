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Колебания сахара в крови связали с ухудшением работы мозга

Сильные колебания сахара ухудшают мышление при диабете

1:37
Наука

Исследование, опубликованное в журнале npj Digital Medicine, обнаружило, что колебания уровня глюкозы в крови оказывают влияние на когнитивные функции у людей, страдающих диабетом 1 типа.

Сильные колебания сахара ухудшают мышление при диабете
Фото: openverse by Gia Willow Alexa Annermarken is licensed under CC BY-SA 2.0

Диабет 1 типа представляет собой автоиммунное заболевание, характеризующееся нарушением метаболизма глюкозы. Предыдущие исследования указывали на то, что как очень низкие, так и очень высокие уровни глюкозы в крови ухудшают когнитивную функцию. Однако эти исследования проводились в лабораторных условиях, что может значительно отличаться от реальной жизни.

В новом исследовании приняли участие 200 человек, страдающих диабетом 1 типа. Их уровни глюкозы в крови контролировались с помощью цифровых датчиков, а когнитивные функции оценивались с помощью тестов на смартфонах. Данные о уровне глюкозы собирались каждые пять минут, а данные о когнитивных функциях — три раза в день. Эксперимент продолжался полмесяца, в течение которого участники вели свою обычную жизнь.

Результаты показали, что процесс познания замедлялся при значительном увеличении или уменьшении уровня глюкозы в крови, причем некоторые люди оказывались более восприимчивы к этому влиянию. Однако уровень глюкозы не оказал влияния на способность фокусировать внимание.

Авторы исследования заключили, что минимизация колебаний уровня глюкозы в повседневной жизни имеет важное значение для оптимизации скорости обработки информации, особенно для людей старшего возраста или страдающих осложнениями диабета.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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