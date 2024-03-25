Ученые из Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) выявили свежие доказательства того, что изменения климата связаны с деятельностью человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.
Исследователи проанализировали данные с различных систем наблюдения, включая спутниковые записи и измерения океана, собранные с борта исследовательских судов и плавучих средств с 1950 года.
Климатологи выявили нарушения в естественной изменчивости температуры поверхности моря (SST). Они обнаружили две характерные особенности: увеличение амплитуды сезонных изменений в средних широтах Северного полушария и явную дипольную структуру между 40-й и 55-й параллелями.
Эти наблюдения соответствуют прогнозам климатических моделей, учитывающих влияние человеческой деятельности на климат Земли. Увеличение выбросов парниковых газов играет ключевую роль в изменениях температуры поверхности моря, с некоторым, но отчетливым влиянием выбросов аэрозолей и озона.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.