Учёные из США нашли новые доказательства того, что на изменение климата влияет человек

Nature Climate Change: обнаружены доказательства изменения климата

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Океанографического института в Вудс-Хоуле (США) выявили свежие доказательства того, что изменения климата связаны с деятельностью человека. Результаты их исследования опубликованы в журнале Nature Climate Change.

Фото: unsplash.com by Matthew Smith whale is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследователи проанализировали данные с различных систем наблюдения, включая спутниковые записи и измерения океана, собранные с борта исследовательских судов и плавучих средств с 1950 года.

Климатологи выявили нарушения в естественной изменчивости температуры поверхности моря (SST). Они обнаружили две характерные особенности: увеличение амплитуды сезонных изменений в средних широтах Северного полушария и явную дипольную структуру между 40-й и 55-й параллелями.

Эти наблюдения соответствуют прогнозам климатических моделей, учитывающих влияние человеческой деятельности на климат Земли. Увеличение выбросов парниковых газов играет ключевую роль в изменениях температуры поверхности моря, с некоторым, но отчетливым влиянием выбросов аэрозолей и озона.